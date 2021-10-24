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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta basın mensuplarından protesto

DHA

Sivas'ta basın mensuplarından protesto


SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ardından basın mensupları, konuk ekibin teknik direktörü Vincenzo Montello'nın basın toplantısını protesto ederek salondan ayrıldı.
1-1 biten karşılaşma sonrasında kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna yönelik hakareti nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Montello da toplantı yapmadan salondan çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısındaki protestoDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-10-24 19:15:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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