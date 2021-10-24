Adana Demirspor’da Babajide Akintola kırmızı kart gördü

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Adana Demirspor’un futbolcusu Babajide Akintola, Sivasspor maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası direk kırmızı kart gördü. Akintola, gelecek hafta Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 10. haftasında 11 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor Adana Demirspor karşılaşmasının 84. dakikasında mavilacivertlilerin futbolcusu Babajide Akintola, kırmızı kart gördü. Rakibine yaptığı faul sonrası hakem Bahattin Şimşek, direk kırmızı kartını çıkardı ve Akintola oyun dışı kaldı.

Akintola, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Başakşehir maçında görev alamayacak.

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