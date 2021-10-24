Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor maçının ardından



Alperen YILDIZ Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Hakemin yönetimi hem taraftarı hem bizi gerdi. Büyük takımlardan bu şekilde oyuncu atsınlar göreyim" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 1-1 sona eren Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Çalımbay, "Gerçekten iyi başladık, golü de bulduk. Hiçbir problem yoktu. Hakem arkadaş bizi 10 kişi bırakana kadar sorun yoktu. Ne zaman 10 kişi kaldık, maçın seyri o zaman değişti. Sonrasında da dengeyi kuramadık. Bu kadar kolay oyuncu atılmaz, yazık günah. Büyük takımlardan bu şekilde bir tane oyuncu atsınlar da göreyim. Hakemin yönetimi hem taraftarı hem de bizi gerdi. Hem Adana Demirspor hem de biz sinirlendik. Futbola gelince de 10 kişi kaldık, oyunu 10 kişi oynadık. Oyuncumuz atılmasaydı gayet iyi şekilde mücadele ediyorduk. Oyuncumuzu atması maçın kaderini belli etti. Maalesef son dakikada bir penaltı olayı oldu. Penaltıyı konuşmuyoruz bile. Üzüldük, gergin bir maç oldu. Hakem arkadaşın maçı bu hale getirmemesi gerekiyordu. Futbolcularımız da gergin olduğu için kendini maça veremedi. Gergin bir biçimde oynamaya çalıştık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Ancak olay çıktı. Yine de o golü yememiz gerekiyordu" dedi.

"EN BÜYÜK TEHLİKE TARAFTARI GERMEK"

Hakemlerin sadece iyi maç yönetmelerini istediklerini belirten Çalımbay, "Böyle polis eşliğinde içeri gitmesinler. Sivas'ta artık böyle şeyler yaşanmasın. Hakem arkadaşlarımız yaşatmasınlar. Ben onlara bin tane hata sayarım. Hakemlerden dolayı benim başıma gelmeyen kalmadı. Yaşadığım öyle maçlar var ki hakemler hakemliğini bıraktı. Ben artık pes ettim. Ama bugün gerçekten bizi çok gerdi. Futbol anlamında çok gereksiz şeyler yapıldı. En büyük tehlike taraftarı germek. Sevimsiz bir ortam oldu. Çok çekişmeli geçecek bir maçtı, hakem arkadaş sayesinde oyuncumuz atıldı. Hakemlik dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi. Yapmak kolay değil. Şimdiki hakemlerin ellerinde her şey var. Karar verirken daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı takımlardan ciddi anlamda çekindiklerini düşünüyorum. Faal hakemlerinin VAR'da olmamaları gerekiyor. Futbol bu, yeniliriz, kazanırız. Ancak hakemlerle böyle gergin ayrılmamamız gerekiyor" diye konuştu.

Rakip takım oyuncularının davranışlarına da değinen Çalımbay, "Taraftarımızı tahrik ettiler. Adana Demirspor gibi güzel bir takıma gelmişsin. Böylesi hareketler yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

BASIN MENSUPLARINDAN PROTESTO

Öte yandan kaleci Ferhat Kaplan'ın kale arkasındaki top toplayıcı çocuk ile bir basın mensubuna yönelik hakareti nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı. Bunun üzerine Montello da toplantı yapmadan salondan çıktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

Basın mensuplarının protestosuDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-10-24 19:27:49



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