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Sivas'ta şebeke suyu hattının patladığı caddede arıza giderildi, temizlik yapıldı (2)

DHA

Sivas'ta şebeke suyu hattının patladığı caddede arıza giderildi, temizlik yapıldı (2)


'KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN ARIZA, HASARLAR GİDERİLECEK'
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, su şebekesi hattının patladığı cadde üzerinde ekiplerin çalışmalarını inceledi. Su basan iş yerlerini ziyaret eden, 'geçmiş olsun' dileğini ileten Başkan Bilgin, gerekli çalışmaların hızlıca yapıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Ana boru hattında arıza meydana geldi, büyük bir arıza. Kendiliğinden oluşan arıza neticesinde buradaki bir kısım esnafın dükkanlarını su bastı. Olayın meydana gelmesinden sonra 20 dakika içinde ekiplerimiz müdahale etti. Gece boyu hasarı en aza indirme noktasında gerekli çalışmayı yaptılar. Şu an itibarıyla mahallelere su verildi. Yaklaşık 24 saat kesinti öngörülmüştü ama daha erken su verildi. Bizim belediye ekiplerinin çalışmasından kaynaklanan bir arıza değildi. Kendiliğinden su borusunda bir patlama meydana geldi. Büyük bir çukur oluşmuş ve doğal olarak ortaya çıkan sel nedeni ile de bir kısım esnafımızın maddi zararları var. Bizim çalışmamızdan kaynaklanmamış olsa da bize bağlı bir alandan kaynaklandığı için zarara uğrayan esnafımızın zararını karşılayacağız. Esnafımızı ziyaret ettik, kendilerine teşekkür ediyorum. Olayın doğal bir afet olduğunun bilinciyle daha büyük bir sıkıntı olmadığına şükrederek olayı sakin bir şekilde karşıladılar. Esnafımızın uğradığı zararı karşılayacağız. Ekiplerimiz gerek arızayı giderme noktasında gerek asfalt ve yolda oluşan arızaları giderme ve cadde temizliği noktasında SİBESKİ, Fen, temizlik ve itfaiye ekiplerimiz tam kadro sahadalar."Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-10-25 11:31:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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