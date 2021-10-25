Sivasspor, evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Süper Lig’in 10. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 11 berabere kalarak evindeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkarttı.

Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 11 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 5. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 11’e yükseltti. Ligde son olarak sahasında 16 Ağustos 2021’de Konyaspor’a 10 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, dün oynanan Adana karşılaşmasıyla birlikte evindeki yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan elde etti.

Sivasspor, ayrıca bu sezon 14 gol atarken, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

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