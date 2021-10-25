Sivas’ta sel böyle geldi Sivas’ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı

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Sivas’ta patlayan su borusunun ardından ortaya çıkan selin gelişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Sivas’ta geçtiğimiz gece Kepenek caddesinde ana su borularının birinin patlaması ile ortaya çıkan sel birçok iş yerini sular altında bırakmıştı. Maddi hasara neden olan selin geliş anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde borunun patlamasının ardından caddenin suyla kaplanması görülüyor.

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