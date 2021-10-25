Sivas'ta şebeke suyu hattının patladığı caddede arıza giderildi, temizlik yapıldı (3)

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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SUYUN GELİŞ ANI KAMERADA

Sivas'ta, suyun Kepenek Caddesi'ni basmasına ve esnafın dükkanlarına dolmasına neden olan şebeke hattındaki patlama, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Borunun patlamasının ardından caddede ilerleyen suyun kısa sürede tüm alanı kapladığı ve dükkanlara dolduğu görüldü. Önüne kattığını sürükleyen su baskınının ardından bölgeye gelen esnaf da görüntülere yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-10-25 14:30:16



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