Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 11 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig’de en son 7. haftada Fatih Karagümrük’ü iç sahada 40 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş’a 21 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 22 berabere kaldı. Yiğidolar dün de sahasında Adana Demirspor ile 11 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 11. haftasında ise deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Cumartesi günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

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