Sivas Valiliği’nden spor malzemesi desteği

20212022 EğitimÖğretim Yılı ‘Spor Sivas’ Projesi Başlangıç ve Temsili Spor Malzemesi Dağıtım Töreni” gerçekleştirildi.

Sivas 4 Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, antrenörler ve sporcular katıldı.

Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan 2019 yılından itibaren “Spor Sivas” projesinin sürdüğünü hatırlatarak, “Bu süreçte bu projenin tüm okullarımızda gençlik ve spor İl müdürlüğümüzle birlikte belirli bir aşamaya geldiğini görüyoruz” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise projenin birçok il tarafından örnek alındığına dikkat çekti.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise, gençlere büyük yatırımlar yaptıklarını anımsatarak, “Çocuklarımızın okullarda aldıkları iyi bir eğitimin yanında, onların okul dışı zaman ve ortamlarda da iyi birer insan olmalarını; her türlü kötü alışkanlıktan uzak kalabilmelerini sağlamak amacıyla aradaki boşlukları sporla doldurmayı, sporu bir yaşam biçimi haline dönüştürmeyi özendirmek üzere çalışmalar yapmaktayız. 2019 yılında Valiliğimiz himayesinde il milli eğitim müdürlüğü ve gençlik spor il müdürlüğünün koordinasyonu ile hayata geçirdiğimiz Spor Sivas Projesi birçok şehre de örnek olan bir proje oldu. Proje ile 2019 yılında 65 bin, 2020 yılında salgına rağmen 50 bin öğrencimiz bir spor dalıyla buluştu. Sağladığımız desteklerle projemiz sürdürebilir olmasını sağlıyoruz” diye konuştu.



720 Bin TL tutarında spor malzemesi desteği sağlanacak

Sporun her zaman ve her yerde yapılabilmesi, tabana yayılması için okullarda, semt spor sahalarında, açık ve kapalı spor salonlarında fiziki altyapının her geçen gün daha da güçlendiğini hatırlatan Vali Salih Ayhan, “Yeni tesisler inşa ediyor, malzeme desteklerimizle her branşta spor yapılabilen bir şehir haline geliyoruz. Bu yıl da ilimiz merkezindeki ve köylerindeki okullarımıza valiliğimiz ve il özel idaremiz desteğiyle tüm branşlar için 720.000 TL tutarında spor malzemesi desteği sağlayacağız. İnanıyoruz ki eğitim hayatını sporla birlikte yürüten, kendisini bir spor branşında geliştiren vasıflı gençlerimiz, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yapıya kavuşacaklar. Bu gençlerimiz inşallah, gelecekte spor kulüplerimize ve Türk sporuna yetişmiş insan kaynağımız olacaklar. okul ve kulüplerimizin almakta zorlandıkları temel spor malzemelerini temin etmek üzere her yıl okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Devletimizin spor alanına yaptığı yatırım ve sağlanan desteklerin karşılığını görmek bizleri mutlu ediyor. Valiliğimiz tarafından sağlanan sizlere ulaştırılacak olan malzemelerin başarılarınızın artmasına katkı sağlamasını diliyor, hepinizi eğitim ve spor hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından spor malzemelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

