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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor’da Altay mesaisi sürüyor

İHA

Sivasspor’da Altay mesaisi sürüyor

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sakatlığı geçen Fayçal Fajr da antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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