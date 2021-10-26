Sivasspor, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan bugünkü çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı geçen Fayçal Fajr da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Altay ile Demir Grup Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-10-26 14:13:55



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