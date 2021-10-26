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42 Askere teşekkür belgesi Kastamonu Bozkurt ilçesi ve Sinop ilinde ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından bölgeye giderek çalışmalara katılan 42 askeri personele teşekkür belgesi verildi

İHA

42 Askere teşekkür belgesi Kastamonu Bozkurt ilçesi ve Sinop ilinde ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından bölgeye giderek çalışmalara katılan 42 askeri personele teşekkür belgesi verildi

Kastamonu Bozkurt ilçesi ve Sinop ilinde ağustos ayında yaşanan sel felaketinin ardından Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından bölgeye giderek çalışmalara katılan 42 askeri personele teşekkür belgesi verildi.
Sivas Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında düzenlenen törene, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı. Programda askerlere hitap eden ve yaz aylarında ülkemizin doğal afetlerle büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Vali Salih Ayhan, "Yaşanan bu afetlerde Sivas ili olarak güçlü bir aksiyon alıp yaraların hızla sarılması için seferber olduk. Kurumlarımızın imkânları ölçüsünde personel, lojistik ve iş makinası anlamında milletimizin emrinde olduk." dedi
Devletimizin Gücünü Yakından Gördük
Afet sonrası Kastamonu İnebolu ve Bozkurt'ta görev yaptığı süre boyunca yaşadığı anıları askerlerle paylaşan Vali Ayhan, "Mesleki hayatımda önemli bir tecrübe oldu. Devletimizin gücünü, vatandaşlarımıza olan yaklaşımını daha yakından gördük. İnsanımızın derdiyle dertlenmek, onların yanında olmak bizim için çok özel zamanlardı. Kahraman Mehmetçiklerimizin üstün gayretiyle arama kurtarma ve tahliye faaliyetleri bittikten sonra ıslah ve rehabilite çalışmaları başladı. Hayatın daha çabuk normalleşmesi için başlatılan çalışmalar sırasında iş makinalarının çaresiz kaldığı yerlerde askerimiz muazzam bir çaba verdi. Bozkurt'ta aynı anda 2 bin civarında komandomuz adeta karınca gibi büyük bir disiplin ve aşkla temizleme işlemlerini yürüttü. Askerimiz sadece dağda ovada değil, terörist peşinde değil, hayatın her yerinde vazife yapıyor. Sizlerle gurur duyuyorum, alınlarınızdan öpüyorum. Kastamonu ve Sinop illerinde elinizden gelenin fazlasını yaptınız. Hepinize bir kez daha devletim ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Rabbim nice güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerine yer verdi. Vali Ayhan, Zara Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlıklarından görevlendirilen 45 jandarmanın ise ilerleyen günlerde ziyaret edilerek belgelerinin verileceğini söyledi. Vali Ayhan, daha sonra askerleri tebrik ederek başarı ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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