Kadın Kooperatifleri Üretmeye Devam Ediyor Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Sivas ilçelerinde kadınlar tarafından oluşturulan işletmelere ve kooperatiflere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan’ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan Sivas ilçelerinde kadınlar tarafından oluşturulan işletmelere ve kooperatiflere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Her biri kendi alanında örnek teşkil edecek şekilde üretime geçmeyi başaran kooperatiflere, Vali Salih Ayhan ile eşi Zeynep Akkiraz Ayhan koordinesinde Sivas Valiliği’nin destekleri devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaları yerinde görmek ve istişarelerde bulunmak üzere, İlimiz ilçelerinde kadınlar tarafından oluşturulan işletmelere ve kooperatiflere Zeynep Akkiraz Ayhan ziyaretler gerçekleştiriyor.

Anadolu Kadını ile Gerçekten Gurur Duyuyorum

Günün ilk ziyaretini İmranlı ilçesindeki Çit Keçi Çiftliğine yapan Zeynep Akkiraz Ayhan, Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş ile İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, kadın girişimci Gürsel Aslan’dan çalışmalar, ürünler ve işletme hakkında bilgi aldı.

Zeynep Akkiraz Ayhan, girişimci kadınların çabasına ve halkın ilgisinden duydukları memnuniyete değinerek “Kadınlarımızın emeklerinin karşılığını böylesine güzel bir şekilde alması bizleri çok mutlu ediyor. Anadolu’nun vefakâr ve gayretli kadınları ile gerçekten gurur duyuyorum.” dedi.

Zeynep Akkiraz Ayhan, daha sonra İmranlı Kadın Kooperatifini (İMKOP) ziyaret ederek işletmenin işleyişi ve seri üretimi yapılarak satışı sunulmaya hazırlanan yöresel gıdaları hakkında istişarelerde bulundu.

Kadınlarımızın Üretimde Daha Aktif Rol Alıyor ve Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Üretimde daha aktif rol almak ve ekonomiye katkıda bulunabilmek için 7 girişimci Zaralı kadınımızın oluşturduğu Zara Hünerli Eller Kadın Girişimci ve Üretim Kooperatifine ait Kooperatif Kafeyi ziyaret eden Zeynep Akkiraz Ayhan ve beraberindekiler, Zara’ya özgü yöresel lezzetlerin üretiminin ve satışının yapıldığı yerleri gezdi. Oluşturulan kafeyi ve ürünleri beğendiğini dile getiren Zeynep Akkiraz Ayhan, kadınlara gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

İlçe programları kapsamında heyet son olarak Hafik ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi adı altında faaliyete geçen kadın kooperatifini ziyaret etti. Ziyarette Zeynep Akkiraz Ayhan kooperatifte üretilen ürünleri inceleyerek hanımları tebrik etti.

İlçe programlarında Zeynep Akkiraz Ayhan’a İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Seda Türkkaş, İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Kaymakam eşleri, Sivas Valiliği Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu personeli, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli de eşlik etti.

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