Sivas Belediyespor, Afyon maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, Afyon’da yaptığı idmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Afyon Zafer Stadyumu’nda, Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde akşam saatlerinde yapılan idman 1 saat sürdü.

İdman açmagerme ve top kapma hareketleriyle başladı. Yeşilbeyazlılar daha sonra Afyonspor maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor antrenmanın ardından otele geçerek kampa girdi.

Afyonspor ile Sivas Belediyespor arasında yarın Afyon Zafer Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 14.00’da başlayacak. Karşılaşmada Selim Özen düdük çalacak.

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