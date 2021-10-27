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Hobi bahçesi adı altında kaçak yapılanmaya geçit verilmeyecek Sivas Belediyesi, “hobi bahçesi’ adı altında gerçekleştirilen kaçak yapılanmaya geçit vermeyecek

İHA

Hobi bahçesi adı altında kaçak yapılanmaya geçit verilmeyecek Sivas Belediyesi, “hobi bahçesi’ adı altında gerçekleştirilen kaçak yapılanmaya geçit vermeyecek

Sivas Belediyesi, “hobi bahçesi’ adı altında gerçekleştirilen kaçak yapılanmaya geçit vermeyecek.
Sivas Belediyesi tarafından ‘hobi bahçesi’ atı altında gerçekleştirilen kaçak yapılanma ve tabusuz satışlara yönelik mücadele kararı aldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuyla ilgili kurum müdürleri ile bir araya geldi.
Belediye Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, Tarım İl Müdürü Seyit Yıldız, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Taşçan ve ilgili birim müdürleri katıldı.
Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Başkan Bilgin; “2020 yılı Şubat ayında kanunda yapılan değişikliklerle birlikte tarım arazilerinin korunması noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasa çıkarttı. Bu noktada başta tarım arazileri olmak üzere tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasını engellemek adına bu konuda belediyelere ve özel idarelere yükümlülükler yükledi. Sivas Belediyesi olarak gerek şehir içerisindeki imarlı alanda gerekse mücavir alanda göreve geldiğimiz andan beri kaçak yapılara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Şehir içerisindeki metruk yapıların yıkımı noktasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzle birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İki yıl içerisinde şehirdeki metruk binaların tamamına yakınını yıktık. Bu noktada şehrin gündemine gelen belli alanlardaki yerlerin yıkımını da gerçekleştirdik. Derdimiz kimseye sıkıntı oluşturmak, zarar vermek değil. Şehrimizi yaşanılabilir noktasında tutarak düzgün şehirleşme yapılarak imara uygun yapılaşmanın ortaya çıkmasıdır. Bu noktada da önümüzdeki süreçte yine kararlı bir şekilde bu duruşumuzu devam ettireceğiz.” dedi.
Tarım arazilerinde yapılanmaya izin verilmeyecek
Bilgin açıklamasında kaçak yapılanmaya yönelik yetki kullanımlarının dışında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunacaklarını belirtip, “Kamuoyunda hobi bahçesi olarak bilinen alanlarla ilgili olarak, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü olmak üzere 3 kurumumuzla koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. ilgili il müdürlükleri ile birlikte kaçak yapılara kesinlikle izin verilmeyecek. Son iki yıldır hepimiz pandemiyle mücadele ettik. Pandemi sürecinde şunu gördük ki, gıda güvenliği ve tarım arazileri çok önemli. Burada duyguları istismar etmek adına ‘pandemi de evlere kapanmamak adına kendimize hava alabileceğimiz alanlar oluşturduk’ gibi yasayı ortadan kaldırmaya yönelik ve tarım arazilerini yapılaşmaya açma adı altında bir çalışma var. Şehrimizin farklı bölgelerinde yoğunlaşmış hobi bahçeleriyle ilgili bir mücadele noktasında müdürlüklerimizle aynı noktada ve aynı fikirdeyiz. Yapıma başladığı andan itibaren yapıma müdahale ederek yapımına izin vermiyoruz. Ama bazen ulaşamadığımız alanlarda gözden kaçarsa yapılaşma tamamlandıktan sonra dahi olsa yıkımı gerçekleştiriliyoruz. Hem yıkım gerçekleşiyor hem de cezai müeyyide uyguluyoruz. 2020 Şubat ayında kanunda yapılan değişiklikle getirilen cezai müeyyideler çok fazla. Biz bu noktada hem şehrimizi hem tarım arazilerimizi korumak hem de vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için bu noktada bir kez daha kamuoyunun hassasiyetini çekmek adına devlet ve yerel yönetimler olarak duruşumuzu net ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları, yasaya aykırı davranışta bulunmamaları ve tarım arazilerini amacı dışında kullanmamaları için lütfen hobi bahçeleri adı altında kaçak yapılaşmayın. Belediyeye olarak kararlıyız. Bu noktada kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. Ama şehrimizi, ülkemizi ve geleceğimizi daha çok seviyoruz. Bu nedenle duruşumuz çok net. Tarım arazilerimizin hobi bahçeleri adı altında yapılaştırılmasına izin vermeyeceğiz. DSİ Bölge Müdürlüğümüze, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze kanunların kendilerine verdiği yetkiyi kullanarak bu konuda hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Normalde yasa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmamız emrediyor bize. Biz şu ana kadar yasanın bize verdiği bu alanı kullanmadık. Bundan sonra hem yıkım hem cezai müeyyide hem de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunu uygulayacağız.” ifadesini kullandı.
Tapusuz yer satıyorlar
Kooperatif adı altında belli kesinlerin rant oluşturmak için tarla olarak aldıkları arazileri tapusuz bir şekilde parselleyerek sattıklarını ifade eden Başkan Bilgin, “Bu alışverişlerin de takipçisiyiz. Bu da kanunen suç teşkil ediyor. Çünkü tapu veremiyorlar. Burada uzun vadede kooperatiflerin hisse alanlarında mağduriyetlerin oluşacağını ön görüyoruz. Bu konuyu da duyurmak istiyorum. Ama ulaşamadığımız noktada geç kalmak istemiyoruz. Vatandaşlarımız bu tarz satışlardan zarar görebilirler. Onlara dikkatli olmalarını öneriyoruz. Eğer böyle bir konuya meyil edecekler ise Belediyemize müracaat etsinler, almak istedikleri yerin durumuyla ilgili bilgi almalarını istiyoruz.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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