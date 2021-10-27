Başkan Eken; “Cumhuriyet yeniden dirilişin adıdır” Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Başkan Eken, yokluk içerisinde 7 düvele karşı verilen mücadelenin taçlandığı Cumhuriyet'in 98. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Cumhuriyet; milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olan Kurtuluş Savaşı sonrasında yeniden dirilişin adıdır. "Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim, cumhuriyet yönetimidir" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti yönetim şekli olarak ilan etmiştir. Aradan geçen 98 yılda demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, sanayi başta olmak üzere her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çaba ve gayret gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, köklü tarihi ve kültürü, jeopolitik konumu ve dinamik yapısı ile dünyanın önde gelen devletleri arasına girme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.



“Sivas kalkındıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüyecektir”



Başkan Eken, iş dünyası olarak ülkemizi kalkındırmak ve ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Üreten, gelişen, güçlü Türkiye için Sivas iş dünyası olarak gece gündüz çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Sivas kalkındıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyüyecektir. Millet olarak var gücümüzle çalışmaya devam edecek, üretecek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi hak ettiği yere taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

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