Kamyon devrildi, madeni yağlar yola saçıldı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde madeni yağ dolu kamyon devrildi, yağlar yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde KayseriMalatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yoncalık mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Gürün’e madeni motor yağı taşıyan R.P. (33) idaresindeki 38 GM 372 plakalı kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. Araç sürücüsü ve araçta bulunan F.S. (36) yaralandı. Yaralılar ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında kamyonun kasasında bulunan madeni yağlar yola saçıldı. Bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için tedbir alındı.

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