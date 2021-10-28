Sivasspor, Altay maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Süper Lig'de Altay ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 11. hafta maçında Altay ile mücadele edecek Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor bugün öğleden sonra İzmir'e gidecek ve yarın İzmir’de yapacağı antrenmanın ardından hazırlılarını tamamlayarak kampa girecek.

Altay ile Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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