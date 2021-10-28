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Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Altay ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor’un Altay kafilesi belli oldu.

Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlıların Altay maçı kafilesi belli oldu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın kamp kadrosuna aldığı isimler şöyle:



"Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azubuıke, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Kayode, Özkan Yiğiter, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal."

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