İl Eğitim Danışma Komisyonu toplandı Sivas’ta İl Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas’ta, İl Eğitim Danışma Komisyonu önümüzdeki eğitim öğretim yılının yol haritasını belirlemek için toplandı.

İl Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı, Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk'ün başkanlığında paydaş kurum temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan," Öğrencilerimizin sosyal alanlarda gelişimini destekleyen Spor Sivas, Sanat Sivas projeleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle çocuklarımızı birçok yönden donamlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün burada bunları nasıl daha zengin hale getirebileceğimizi istişare etmek amacıyla toplandık" dedi.

Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk ise “Eğitimi ilgilendiren tüm alanlarda eksikliklerimizi tamamlamaya çalışacağız, desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Toplantı katılımcıların beklentilerini ve görüşlerini ifade etmesiyle sona erdi.

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