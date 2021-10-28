Taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Suşehri ile İmranlı ilçeleri arasındaki Cevizli köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Demir yönetimindeki 58 T 6253 plakalı taksi, karşı yönden gelen Recep Dutkun yönetimindeki 34 GR 8425 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ayan hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Yusuf Ayan, Recep Dutkun ve taksi şoförü Hacı Demir ise yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ
2021-10-28 17:33:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.