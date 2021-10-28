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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor kafilesi İzmir’e ulaştı

İHA

Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak DG Sivasspor kafilesi İzmir'e ulaştı.

Sivasspor kafilesi İzmir’e ulaştı

Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak DG Sivasspor kafilesi İzmir’e ulaştı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 20 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e geldi.
Kırmızıbeyazlılar, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.
Altay ile Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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