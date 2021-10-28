Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

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Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen ve bir otobüsün karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, SivasMalatya karayolu Kangal ilçesi, Sivas istikameti çıkışında otobüs kazası meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu ihbarında bulunuldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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