Sivas’ta otobüs kazası: 25 yaralı

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Sivas’ın Kangal ilçesinde otobüs kazası meydana geldi, ilk belirlemeyere göre 25 kişi yaralandı.



Edinilen biliye göre SivasMalatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun’dan hareket edip Adıyaman’a giden 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devridi. Araçta bulunan 25 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi.



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