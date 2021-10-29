Sivasspor’da Altay maçı öncesi 4 eksik

Aşı olmadı hayatını kaybetti! "Çok pişmanım" demişti

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Süper Lig’in 11. haftasında Altay’a konuk olacak olan DG Sivasspor’da 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay ve kırmızı kart cezalısı olan Pedro Henrique Altay’a karşı forma giyemeyecek.

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