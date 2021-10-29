AKD Kids Anaokulundan 29 Ekim etkinliği Sivas AKD Kids Anaokulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi

Sivas AKD Kids Anaokulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenledi.

Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları şapkaları takarak bayrak salladı. Öğrenciler şarkılar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılını coşkuyla kutladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas AKD KİDS Anaokulu kurucusu Cengiz Akpolat, “Cumhuriyet, ulusun egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir. Ülkemizde Cumhuriyetin ilanı, hukuksal olarak İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal'in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesiyle kabul edilmiştir. Cumhuriyet'in ilanı ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesi de artık devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini almış oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bugünü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir” dedi.

Akpolat; “Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı güzel şehrimiz Sivas’ta "Açtığında yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime and içerim." sözünü unutmadan bu ilkeyle yeni nesiller yetiştireceğimize olan inancımızla tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.

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