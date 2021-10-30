Altay-Sivasspor maçının VAR’ı Ümit Öztürk

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Altay maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ümit Öztürk oldu.

Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor, Altay’a konuk olacak. Saat 16.00’da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar’ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak. Öztürk’e, AVAR olarak Erdinç Sezertam eşlik edecek.

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