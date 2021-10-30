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Bulut, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Genel Başkan Mustafa Destici tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı

İHA

Bulut, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Genel Başkan Mustafa Destici tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı

Büyük Birlik Partisi (BBP)Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Genel Başkan Mustafa Destici tarafından Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut’u Genel Başkan Yardımcılığı görevine atadı. Bulut atama ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bütün vatandaşlarımızın ayyıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı, başını örten ile açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız kardeşçe okuduğu, Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan; zengin, fakir, yoksul ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız ve kaynaşmış bir Türkiye. Balkanlardan Çin seddine kadar kaynaşmış ,güçlü bir Türk dünyası hayalimizin peşinde Albayrak’tan Gökbayrak’a kadar hiçbir vatandaşımızın mahzun olmadığı, muhtaç kalmadığı, mahcubiyet duymadığı, onurlu başı dik, ümmetin gözbebeği, mazlum milletlerin kurtuluş reçetesi olan Nizamı âlem îlayı kelimetullah yolunda, Bu onurlu görevi şahsımıza tevdi eden Sayın genel başkanımız Mustafa Destici beyefendi ye teşekkür eder şükranlarımı arz ederim. Niyet hayr, akıbet hayr. Rabbim bizleri mahcup etmesin. İstikamet üzere rızasına muvafık çalışmalar yapmayı nasip etsin. Allah cümlemizin yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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