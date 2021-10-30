Sivasspor ligdeki altıncı beraberliğini aldı

Altay ile Spor Toto Süper Lig’de 11. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki altıncı beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Altay karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 11. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon altıncı beraberliğini elde etti.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin 1. haftasında sahasında Konyaspor'a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor'a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 22 berabere, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 11 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor'u 10 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük'ü 40 yenerken, 8. haftada Beşiktaş'a 21 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada ise sahasında Antalyaspor ile 22 berabere kalırken, 10. haftada da sahasında Adana Demirspor ile 11 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 12. haftasında sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

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