99 yaşında koronavirüsü yendi, türkü söyleyerek kutladı

Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, Kemal Şimşek (99), koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden 6 günde iyileşerek taburcu oldu. Koronavirüs aşılarını zamanında yaptıran Şimşek, hastalığı yenmenin mutluluğunu türkü söyleyerek kutladı.

1922 yılında dünyaya gelen 6 çocuk babası emekli Kemal Şimşek, 1999'da böbrek yetmezliği nedeniyle eşi Saadet Şimşek'i kaybetti. Şimşek, bu tarihten sonra oğlu Muammer'in yanında kalmaya başladı. Evde rahatsızlanan Şimşek'e 15 Ekim'de koronavirüs teşhisi konuldu. Koronaviinüs aşılarını zamanında yaptıran Şimşek hastalığı kolay atlattı. Sivas Numune Hastanesi'ne yatırılan Şimşek, 6 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Evine tekrar dönen Kemal Şimşek, hastalığı yenmeyi 'Sivas ellerinde sazım çalınır' türküsünü söyleyerek kutladı. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kemal Şimşek, "Doktorlardan Allah razı olsun. Benimle ilgilenip güzelce baktılar. Allah onları çocuklarına bağışlasın. Fındık, fıstık gibi yemişlerden yedim. Kendime baktım. Oğlum Muammer de bana güzelce bakıyor" dedi.

'AŞININ FAYDASI ÇOK BÜYÜK'

Oğlu Muammer Şimşek ise, "Babam, Numune Hastanesi'nden emekli. Evimize geldi ve biz de ona bakıyoruz. Kendine çok iyi bakardı. Sarı üzüm, kara üzüm, fındık, fıstık bunları hiç cebinden eksik etmezdi. Biraz da babam hiçbir şeyi kendine dert etmezdi. Büyüklerimiz onun gerçek yaşının 103 olduğunu söylüyor. Nüfus kaydında 99. Koronavirüs teşhisiyle hastaneye yatırdılar. 6 gün sonra hastaneden taburcu oldu. Şu anda durumu iyi ve koronavirüsü yenmiş oldu. Hem kendine bakmasından hem de aşılarını olduğundan dolayı hastalığı kolay atlattı. Aşının faydası da burada çok büyük" dedi.

'HER YERE YÜREYEREK GİDERDİ'

Babasının hem yürümeyi hem de halay çekmeyi çok sevdiğini anlatan Muammer Şimşek, "Babamın sağlığındaki en büyük avantajı yürüyüş oldu. Her yere yürüyerek giderdi ve otobüse hiç binmezdi. Şu an bakımı bizde. Tansiyon haricinde hiçbir hastalığı yok. Babam hastaneyi bile bilmezdi. Koronavirüse yakalandıktan sonra hastaneye yattı. Onu da çok şükür 5-6 günde atlattı. Bunda aşının etkisinin büyük olduğunu düşünüyoruz. Bazıları aşıdan kaçıyor ama boşuna. Koronavirüse yakalandı, aşı vurulmasından dolayı atlattı" diye konuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-10-31 11:12:37



