Sivasspor 4 maçtır galibiyete hasret

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Altay ile 11 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Süper Lig’de en son 7. haftada Fatih Karagümrük’ü iç sahada 40 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş’a 21 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 22 berabere kaldı. Yiğidolar diğer hafta ise sahasında Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. Sivas temsilcisi dün de deplasmanda Altay ile 11 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Yiğidolar, ligin 12. haftasında ise sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 13.30’da başlayacak.
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