Tarihi haraların olduğu alandaki park açılışı yapılmadan doldu taştı

Sivas'ta tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçi akınına uğradı.

Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdülhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen park büyük ölçüde tamamdı. SivasAnkara karayolu Nuri Demirağ Havaalanı Kavşağı yakınlarında bulunan tarihi Haralar bölgesindeki 251 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı ziyaretçilerin beğenisini topladı. Şehrin stresinden uzak bir hafta sonu geçirmek için vatandaşların akın ettiği park, 11 tescilli yapı ve 22 özgün projeyi de içerisinde barındırıyor. Şehrin önemli tarihi yapılarının minyatürlerinin bulunduğu alan da bir hayli dikkat çekiyor.



“Sivas’a çok büyük kazanç olacak”

Ailesiyle birlikte parka gezmeye gelen Göksel Korkmazgil, “Önceden burası çok atıl gibiydi, Sivas’a ilk giren insanların izlenimi çok değişik oluyordu. Havalimanından giripte bu çehreyi görünce inanın Sivas’a çok büyük bir kazanç olacak. Şehrin dışında böyle bir yerde, açık havada ailemizle beraber toplu yürüyüş yapacak, zaman geçirecek, ne kadar yürüdüğümüzün farkına vardırmayacak güzellikler olduğu için Sivas’ımıza çok büyük bir değer katmış. Yetkililere teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Sivas’ın girişine yapılması çok güzel olmuş”

Sivas’ın girişine yapıldığı için dışardan gelen insanların şehrin güzelliklerini göreceğini söyleyen Fatih Bilmez ise, “Çok güzel bir yer olmuş. Çocukların düzenli gezebileceği, eğlenebileceği, insanların hafta sonları aileleriyle birlikte gelip doğal güzellikleri paylaşabileceği çok iyi bir yer olmuş. Sivas’ın girişine yapılması çok güzel olmuş, havaalanından gelen insanların, Sivas’a giriş yapan insanların burayı görmesi, Sivas’ın güzelliklerini tanıması, Valilik binasını, Kongre binasını ve bu tarz güzellikleri görmesi açısından bayağı güzel bir yer olmuş. Öncelikle ailemle beraber parkı gezdik, doğal güzelliklerini gezdik. Çocukları getirdim oyun oynaması, gezmesi için. Eşimle beraber burayı gezdik” dedi.

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