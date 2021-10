TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Somaspor: 3

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Somaspor’a 32 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.



Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Şafak Nalbantoğlu xx, Göktuğ Hazar Erel xx

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş xxx, Uğur Bulut xx, Yasin Elmas xx (Mustafa Aydın dk. 58 x), Alpay Koçaklı xx (Halil İbrahim Mızrap dk. 75 ?), Ozan Kılıçoğlu xx, Sinan Özkan x (Timur Kosovalı dk. 29 xx), Eşref Korkmazoğlu xx, Yücel Candemir xxx, Enes Yılmaz xx (Abdullah Topkara dk. 58 xx), Barış Sağır xx, Hakan Can Çimen xxx (Oğuzhan Bozkurt dk. 75 ?)

Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Erkul Küçük xx, Melih Şencan xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Uğur Can xxx (Yasin Yıldız dk. 78 ?), Özcan Aydın xx, Yılmaz Ceylan xx (Osman Hanoğlu dk. 67 x), Yasin Abdioğlu xxx (İbrahim Ak dk. 90 ?), Mustafa Şengül xx, Ali Akkuş xxx (Furkan Şimşek dk. 90 ?), Ramazan Işık xx (Onur Ulaş dk. 67 x)

Goller: Yücel Candemir (dk. 32), Abdullah Topkara (dk. 61) (Sivas Belediyespor), Ali Akkuş (dk. 50), Uğur Can (dk. 65), Yasin Abdioğlu (dk. 73) (Somaspor

Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut, Alpay Koçaklı, Ahmet Doğan (Sivas Belediyespor), Özcan Aydın, Muharrem Tunay Meral, Osman Hanoğlu (Somaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.