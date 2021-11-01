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Komşusunu, alacak tartışmasında öldürmüş (2)

DHA

Komşusunu, alacak tartışmasında öldürmüş (2)


TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kangal Adliyesi´ne sevk edilen Yalçın Türker, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak, Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS
2021-11-01 20:26:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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