Komşusunu, alacak tartışmasında öldürmüş (2)

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

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TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kangal Adliyesi´ne sevk edilen Yalçın Türker, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak, Sivas Kapalı Cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS

2021-11-01 20:26:18



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