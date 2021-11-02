İhaleye fesat karıştıran 2 kişi tutuklandı Sivas’ta ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı

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Sivas’ta ihalelerde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, Sivas'ta kamu ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 2’si adli makamlarca tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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