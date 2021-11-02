Sivas’ta 51 kişi hakkında işlem yapıldı 5 kişi tutuklandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ve operasyonlarda 51 kişi hakkında uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyon ve uygulamalarda son 10 gün içerisinde; 9.85 gram Metamfetamin, 89.26 gram Bonzai, 2.5 adet Ecstasy, 3.290 adet sentetik ecza hap, 11.51 gram Esrar, 2 gram tütünle karışık esrar, 2 adet tabanca ve 3 adet şarjör, 38 adet fişek, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli şahıs hakkında; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamaları ve çeşitli suçlardan ile işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 51 kişiden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 6 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullandıkları için toplamda 41 bin 454 TL idari para cezası uygulanıp ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.

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