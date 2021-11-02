Sivas Belediyespor’da Ankaraspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 11. haftasında deplasmanda Ankaraspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşilbeyazlı ekip idmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra dar alanda pas ve yenileme çalışması yapan yeşilbeyazlılar idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Ankaraspor maçı hazırlıklarına devam edecek. Ankaraspor ile Sivas Belediyespor 6 Kasım Cumartesi günü Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç saat 13.00’te başlayacak.

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