Sivas’ta yoğun sis etkili oldu Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü

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Sivas’ta sabah saatlerinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 dereceye kadar düştü. Şehri adeta esir alan sis görüş mesafesini azalttı. Yer yer 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi sonrası sürücüler trafikte yavaş ve kontrollü seyretti. Sis ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

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