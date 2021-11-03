Bu reyonla hastalıklara savaş açtı Sivas’ta bir esnaf iki senedir uygulamaya koyduğu ‘Virüs Savar’ reyonu ve 'şifa bombası" isimli karışımla özellikle Kış hastalıklarına savaş açtı

– Sivas’ta bir esnaf iki senedir uygulamaya koyduğu ‘Virüs Savar’ reyonu ve 'şifa bombası" isimli karışımla özellikle kış hastalıklarına savaş açtı.

Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesi’nde bulunan sebze halinde satış yapan Ferhat Çobanoğlu, iki yıldır oluşturduğu “virüs savar” reyonu ve “şifa bombası” ismini verdiği karışım ile özellikle kış hastalıklarına savaş açtı. ‘Virüs Savar’ adı verilen reyonunda antioksidan özelliği yüksek olan; kara havuç, karaturp, kırmızı pancar ve Sivas şalgamı yer alıyor. Toprak altında üretilen bu dört sebze antioksidan özelliklerinin yanında bağışıklık sistemini güçlendirmeleri ile de biliniyor. Covid19 hastalığına ve soğuk algınlığına yakalanmak istemeyenler bu reyonun önünden ayrılmıyor. “Şifa bombası” ise içi oyulmuş karaturpun içerisine konulan bal, zerdeçal ve zencefil ile elde ediliyor. Karaturptan süzülen karışım özellikle öksürük başta olmak üzere soğuk algınlığından kaynaklı akciğer rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Virüsleri uzak tutuyor



Ferhat Çobanoğlu, kurduğu reyonun vatandaşlar tarafından çok beğenildiği belirterek, “Şu anda kış aylarının gelmesi ve pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle korona virüs denen illetten kurtulamadık. Benim o yüzden her sene yaptığım bir virüs savar reyonum var. Bu senede aynı reyonu yaptım. İçerisinde Sivas şalgamımız var kendi tohumumuzdan, toprağımızdan yetiştirdiğimiz. Karaturp, kara havuç, kırmızı pancarımız var. Bunların antibiyotik özelliği olduğu için müşterilerimizin talebi çok oluyor. Bunları haftada 23 kere sürekli tüketenler vücut direnç sağladığı için gribal enfeksiyon ve virüsten uzak duruyor. Ben virüs savar reyonu diye bir reyon yaptım 2 senedir de çok güzel yorumlar aldım. Fiyatlar şuanda hepsinin kilosu 5 lira” dedi.



Şifa bombası, tarifi çok basit

Şifa bombasının tarifini aile büyüklerinden öğrendiğini anlatan Çobanoğlu, “Kara orta boy turpumuzu elimize aldık, üstten kesip içini oyduk. Daha sonra içine bal döktük, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı da karabiber koyduk. Şuanda şifalı dediğimiz siyah turpun suyu hazır olmak üzere. Bu turpu 1 gün böyle bırakıyoruz çünkü kendi kendine alt taraftan damlama yoluyla içinde ki bal aşağıya inecek. Bu özel bir tarif derken dedemden babaannemden gelen bir tarif bunu da bütün arkadaşlarıma eşime dostuma söylüyorum çokta faydasını gören oluyor” diye konuştu.

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