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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SCÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

İHA

SCÜ’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında 2 yıllık toplu iş sözleşmesi anlaşması imzalandı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Taraflar 2 yıllık anlaşma imzaladı. SCÜ’de görev yapan sürekli işçileri kapsayan ve Senato Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine; SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Genel Sekreter Prof. Dr. Kadir Özköse, yetkili sendika Türkİş’e bağlı TezKoopİş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Hakan Kurt ile sendika temsilcileri katıldı.
Rektör Yıldız konuşmasının devamında, “Görüşmeler neticelendi. Üniversitemizde huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Çalışanlarımız mutlu olursa biz de mutlu oluruz. İşini severek yapmak önemli” şeklinde konuştu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş’ın başkanlığında ilgililerin bir çalışma yürüttüklerini belirten Rektör Yıldız, “Görüşmelerde bir problem yaşamadık. Toplantılar öncesinde benim söylediğim şuydu: İşçi arkadaşlarımızın taleplerini dikkate alın. Onları mağdur etmeyelim. Yapabileceğimiz ne varsa yapalım demiştik. Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.
TezKoop İş Erzurum Şube Başkanı Kurt ise, “Toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz şeffaf bir şekilde yürütüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi konum itibariyle Sivas’ta önemli yeri olan bir kurum. Yapmış olduğumuz toplu iş sözleşmesi sonucunda arkadaşlarımızın da performansının daha da artacağını düşünüyorum. Rektör hocam başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Yıldız ve Erzurum Şube Başkanı Kurt ile yetkililer arasında toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

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