Sivasspor - Giresunspor maçı biletleri satışta

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DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig’in 12. hafta maçında Sivasspor ile Giresunspor arasında 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:



VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL

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