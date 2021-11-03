Ayağına ip dolanan güvercini itfaiye kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, ayağına ip dolanıp çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Kılavuz Mahallesi'nde bulunan Vefa Konutları'ndaki 10 katlı apartmanın çatısında bir güvercinin çırpındığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, çatıya merdivenle ulaşıp, ipi keserek güvercini kurtardı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-11-03 16:27:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.