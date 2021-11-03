Sivas’ta her gün ortalama 214 Covid-19 vakası görülüyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı son verilere göre Sivas’ta günlük ortalama 214 kişide Covid-19 vakası görülüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1622 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Sivas’ta 915 Ekim tarihlerinde her 100 bin kişide görülen Covid19 vaka sayısı 253,19 iken 1622 Ekim tarihlerinde 235,26’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 635 bin 889 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı bin 496 olarak kayıtlara geçti. Kentte günlük ortalama vaka sayısı ise 214 oldu.

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