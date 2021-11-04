Sivas'ta Yunus Emre makamı, köye adını verdi Sivas’ın Hafik ilçesi Emre köyüne adını veren Yunus Emre makamı, az sayıda kişi tarafından bilinse de ziyaretçisi hiç eksik olmuyor

Sivas’ın Hafik ilçesi Emre köyüne adını veren Yunus Emre makamı, az sayıda kişi tarafından bilinse de ziyaretçisi hiç eksik olmuyor.

Sivas’ın Hafik ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Emre köyü, az sayıda kişi tarafından bilinse de ismini köy sınırları içerisindeki Yunus Emre makamından alıyor. Rivayete göre dergahından çıkan ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre, Hz. Hızır ile karşılaşmak için Anadolu'yu gezerken bugün ki Emre köyüne gelerek 2 gece burada konakladı. İnanışa göre Yunus Emre, köyün içerisinde bulunan derenin çıktığı göze doğru giderken Hz. Hızır ile burada karşılaştı. Bir süre Hızır ile sohbet eden Yunus Emre, köyden ayrılarak dergahına geri döndü. Köyün adı ise bu rivayetten sonra Emre köyü olarak anılmaya başladı ve günümüzde bu ismi aldı. Yeşil Direk ve Mıhlı Direk olarak da bilinen bu mekan görenlerin dikkatini çekiyor. Rivayeti duyan vatandaşlar ise bu köye gelerek Yunus Emre'nin konakladığı bu mekanı ziyaret edip dua ediyor. Köy muhtarı Durmuş Çil, buranın devlet kayıtlarına geçirilmesini istedi.



Birçok kişi ziyaret ediyor

Köy muhtarı Durmuş Çil, Yunus Emre’nin konakladığı ve günümüzde ziyaret olarak bilinen mekanı birçok kişinin ziyaret ettiğini söyleyerek, “Burası Emre köyü. Eski yerleşim yeri içerisinde bulunan Yunus Emre’nin köyümüzü ziyaret ettiğinde kaldığı yer olarak biliniyor. Burası ‘Yeşil direk’, köyümüz içerisinde ise ‘Mıhlı direk’ olarak biliniyor. Buraya gurbete, askere gidenler askerden dönenler, hastalığı olanlar, adak adayanlar, yeni çocuğu olanlar veya çocuğu olmayanlar dışarıdan ise epilepsi, sara gibi hastalığı olanlar ziyaret ediyor. Şifa arıyorlar, dilek diliyorlar. Adak adıyorlar” dedi.



Anadolu’yu gezerken bu köye uğramış

Çil, Yunus Emre’nin Anadolu’yu gezerken bu köye uğradığını söyleyerek, “Yunus Emre dergahtan çıkıp Anadolu’da gezerken bizim köye uğruyor. Asıl amacı Hızır ile buluşmak. Bizim köyde de 2 gece burada kalıyor. Burasıda Yunus Emre’nin kaldığı yer olarak biliniyor. Burada köyün içinde akan dere var. Yunus Emre, derenin çıktığı göze doğru giderken orada Hızır ile karşılaşıyor. Suyun çıktığı gözde sohbet ediyorlar. Ondan sonra Hızır’ın telkinleriyle dergahına geri dönüyor. Devletin burayı Yunus Emre’nin kaldığı yer olarak kayıtlara geçerse, biraz da dışarıdan gelenler olursa tanıtılırsa iyi olur” şeklinde konuştu.

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