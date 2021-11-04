Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın çağrıldı

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DG Sivasspor’un orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın kadrosuna davet edildi.

Sivasspor’da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde 12 Kasım'da deplasmanda Sudan ve 16 Kasım'da ise sahasında Gine ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

Sivasspor Kulübü ise futbolcu için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Sporcumuzu tebrik eder, milli takımında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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