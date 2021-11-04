Sivasspor - Giresunspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

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Süper Lig’in 12. haftasında oynanacak SivassporGiresunspor maçında hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig’in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 13.30’da oynanacak olan Sivasspor Giresunspor müsabakasının hakemi belli oldu. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

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