Azerbaycan’ın şehit şairi Mikail Müşfik Türkiye Türkçesine aktarıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi’nce Azerbaycan’ın şehit şairi Mikail Müşfik’in seçme şiirlerinden oluşan Mikail Müşfik’ten Seçme Şiirler kitabı yayımlandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Merkezi Müdürü, şair Kenan Çarboğa tarafından Türkiye Türkçesine aktarılan kitap Mikail Müşfik’in şiirlerinin ilk kez Türkiye’de yayımlanması açısından büyük önem taşıyor. Kitabın takdim yazısında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın imzası bulunuyor.Kitap hakkında konuşan Kenan Çarboğa, “Bu kitap, İki DevletBir Millet ülküsünün vücut bulduğu AzerbaycanTürkiye dostluğunun bir nişanesi olarak ortaya çıktı. Kadim medeniyetimizin, aydınlık yarınlara kapı açması için Mikail Müşfik gibi değerlerimizin bütün Türk coğrafyasında bilinmesi gerekmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yapmış olduğumuz bu çalışmayla Azerbaycan’la ülkemiz arasındaki dostluk ilişkileri daha da kuvvetlenecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.