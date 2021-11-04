Sivas’ta eğitim yatırımları masaya yatırıldı Sivas’ta Milli Eğitim Yatırım Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda eğitim yatırımları ele alındı

Sivas’ta Milli Eğitim Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında valilik ek bina brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Doğan, ilgili kurumların yöneticileri ve şube müdürleri katıldı.

Toplantı; Aslan'ın sunumu ile başladı. Aslan; tamamlanan, devam eden ve planlanan eğitim yatırımları ile projelere yönelik bilgi verdi. Aslan'ın sunumunun ardından, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İsmail Güner de bir sunum gerçekleştirdi.

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