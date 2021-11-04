Belediye personeline acil durum eğitimi verildi Sivas Belediyesi’nde görev yapan personel bünyesinde oluşturulan acil durum ekiplerine acil durum eğitimi verildi

Sivas Belediyesi ve Özbelsan AŞ birimlerinde görev yapan personel içerisinde oluşturulan acil durum ekiplerine, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında acil durum eğitimi verildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen program çerçevesinde İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ekiplere yangın eğitimi verildi. Olası acil durumlarda personelin nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda teorik ve pratik eğitimler verilirken yangın veya tehlike anında yapılması gerekenler de uygulamalı olarak anlatıldı.

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