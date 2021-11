Aslan, Divriği’de öğrencilerle buluştu Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Divriği'de öğrencilerle bir araya geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Divriği'de öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Aslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Veysel Sayar ve Şube Müdürü Bilgin Çakmak ile bir süre sohbet ederek ilçenin eğitim durumu hakkında bilgi aldı.

Aslan daha sonra Sayar ve Çakmak ile birlikte Selavattepe Şehit Yüzbaşı İlker Aydın İlkokulu ile Hüsnü Aydın İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesini ziyaret etti.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden ve tavsiyelerde bulunan Aslan; "Yaşadığınız her anı ve sahip olduğunuz bütün imkanları en iyi şekilde değerlendirin. Bizler sizin için varız ve her zaman destekçiniziz. Bildiğiniz gibi Valiliğimiz himayelerinde yürüttüğümüz Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi ile sizlere akademik anlamda nitelikli destek sağlıyoruz. Aynı zamanda yine Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın himayelerinde kaynak kitap desteği sunuyoruz. Sizden ise isteğimiz; derslerinize odaklanın, çok çalışın ve başarılı olun. Hem kendi geleceğiniz, hem de ülkemizin geleceği için hayaller kurun" ifadelerini kullandı.

Aslan, öğrencilere kitap hediye ederek, bol bol kitap okumalarını istedi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

“Gecemizi gündüzümüze katacağız”

Sivas'ın eğitimde başarılı bir il olduğuna vurgu yaparak bu başarıya katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür eden Aslan, "Sizlerin desteği, gayreti ve özverisi olmadan başarılı olmamız, arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamız ve uygulamak istediğimiz projeleri yürütmemiz mümkün değil. O nedenle sık sık sizlerle bir araya gelmeye, görüş ve önerilerinizi dinlemeye gayret gösteriyoruz. Her sene daha ileriye sloganı ile yeni fikirler, yeni projeler üretecek, daha fazla gayret göstererek başarılarımızı artıracak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katacağız” ifadelerini kullandı.

